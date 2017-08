Xuxa Meneghel confirma a Amaury Jr. que sua fundação fechará as portas no fim deste ano

Há quase quatro décadas no ar, cobrindo as festas e eventos mais badalados do jet-set nacional e internacional, Amaury Jr. consolidou-se como o maior colunista social do Brasil. Neste blog, Amaury vai trazer notícias quentes do mundo empresarial, político e artístico, graças à enorme malha de informantes conquistada por ele.



Também será um espaço para compartilhar com seu público histórias e curiosidades que lhe foram relatadas ao pé do ouvido nas mil e uma noites em que circulou, poucas vezes expostas publicamente.



Para completar esse tête-à-tête, teremos semanalmente flashbacks de sua carreira, retirados de um precioso arquivo que documenta expressivamente a evolução da sociedade brasileira.